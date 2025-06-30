Bandırma yolunda tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Akçapınar Mahallesi mevkiinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk’tan Bandırma yönüne seyir halinde olan E.Ç. (42) idaresindeki 14 AAL 126 plakalı tır ile aynı istikamette ilerleyen M.E.U. (67) yönetimindeki 35 AT 3900 plakalı otomobil, şerit değiştirme esnasında birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı. Çift taraflı maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü M.E.U. ile yolcu konumundaki M.M. (63) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.