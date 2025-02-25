Bandırma’da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kaynak: İHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hakkında 21 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bandırma adli makamlarınca Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında aranan K.B., polis ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Bandırma’da tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.