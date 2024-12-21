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Bandırma’da 430 gram metamfetamin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 10:25
  • Giriş: 21.12.2024 10:25
  • Güncelleme: 21.12.2024 10:25
Kaynak: İHA
Bandırma’da 430 gram metamfetamin ele geçirildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 430 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak A.D., T.A. ve B.Ö. isimli şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da bu tür durumları ihbar etmeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların Bandırma genelinde sürdürüleceği ifade edildi.

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