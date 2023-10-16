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Bandırma’da aniden bastıran yağmur ve fırtına etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 16:31
  • Giriş: 16.10.2023 16:31
  • Güncelleme: 16.10.2023 16:32
Kaynak: İHA
Bandırma’da aniden bastıran yağmur ve fırtına etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıktığı Bandırma’da aniden bastıran yağmur ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken Erdek ilçesinde ise Tekirdağ ve Marmara Adası arabalı vapur gemilerinin seferleri iptal edildi.

Güne güneşli bir havayla başlayan vatandaşlar, aniden bastıran yağmur ve şiddetli fırtınaya hazırlıksız yakalandı.

Kimi vatandaşlar saçak altlarına ve kapalı alanlara saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. 

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