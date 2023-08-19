Bandırma’da bal hasadı başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2023 yılı bal hasadına başlanıldı.

Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan Bandırma’da, bal hasadı başladı. Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur, meşe, sandal, çam ve çiçek karışımı bal üretimi yapılan Bandırma’da bu yıl 3 bin 500 kovandan 35 bin ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.

Bal üreticisi Akın Beyhanlı, arı sayısının artmasına rağmen bal üretiminde düşüşlerin yaşandığını ve buna sebep olarak iklim değişikliğinin ön planda olduğunu söyledi.

Beyhanlı, "2023 yılı bal hasadına başladık. Bandırma Çakıl köyünde 350 kovanla arıcılık işletmem bulunuyor, ürettiğimiz ürünler bal, polen, propolis ve arı sütü. Kendi üretimimiz her şey hijyenik, temiz ve katkısız bu şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı için bereketli olur inşallah" dedi.