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Bandırma’da çıkan ev yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2025 18:05
  • Giriş: 19.03.2025 18:05
  • Güncelleme: 19.03.2025 18:05
Kaynak: İHA
Bandırma’da çıkan ev yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle 21107 Sokak’ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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