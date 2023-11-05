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Bandırma’da çıkan fırtına tekneleri alabora etti

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 13:05
  • Giriş: 05.11.2023 13:05
  • Güncelleme: 05.11.2023 13:05
Kaynak: İHA
Bandırma’da çıkan fırtına tekneleri alabora etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü fırtına, limandaki 3 tekneye maddi hasar verdi.

Bandırma dün gece gök gürültülü fırtınaya teslim oldu.

Rüzgarın şiddeti nedeniyle, limanın içinde bulunan 3 tekne sulara gömüldü. 

Fırtınanın sonuçları sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Alabora olan toplam 3 tekne tespit edildi.

Sonrasında vinç ve dalgıçlar eşliğinde kurtarma çalışmalarına başlandı.

Birkaç saatlik çalışmanın ardından teknelerin enkazı kaldırıldı. 

Olayda can kaybı yaşanmazken, teknelerde ciddi hasar meydana geldi. 

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