Bandırma’da çıkan fırtına tekneleri alabora etti
Kaynak: İHA
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü fırtına, limandaki 3 tekneye maddi hasar verdi.
Bandırma dün gece gök gürültülü fırtınaya teslim oldu.
Rüzgarın şiddeti nedeniyle, limanın içinde bulunan 3 tekne sulara gömüldü.
Fırtınanın sonuçları sabah saatlerinde ortaya çıktı.
Alabora olan toplam 3 tekne tespit edildi.
Sonrasında vinç ve dalgıçlar eşliğinde kurtarma çalışmalarına başlandı.
Birkaç saatlik çalışmanın ardından teknelerin enkazı kaldırıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, teknelerde ciddi hasar meydana geldi.
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