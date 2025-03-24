Bandırma’da dere kirliliği tepkiye neden oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca (Debleke) Mahallesi’nde dereye karışan hayvansal atıklar nedeniyle mahalle sakinleri zor günler yaşıyor. Mahalle içinden geçen dereden yayılan kötü koku, vatandaşların hem yaşam kalitesini hem de sağlığını olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, özellikle köyün üst kesiminde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinden çıkan atıkların yağmur sularıyla dereye karıştığını iddia etti. Kötü koku nedeniyle evlerinin camlarını dahi açamadıklarını belirten vatandaşlar, dışarıda zaman geçiremediklerini ve bu durumun artık dayanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Doğruca Mahalle Muhtarı Adem Taştekin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 yıldır bu sorunu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) yetkililerine bildiriyoruz. Ancak ne yazık ki bugüne kadar somut bir çözüm üretilemedi. Yağmur yağdığı zaman çiftliklerden gelen hayvan atıkları dereye karışıyor. Bu durum mahallemizde ciddi bir çevre ve sağlık sorununa yol açıyor. Yetkililerden bu konuda acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Mahalle halkı ise derenin temizlenmesini, çiftlik atıklarıyla ilgili denetimlerin artırılmasını ve sorunun kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını talep ediyor. Vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırarak, sağlıklı bir çevrede yaşamak istediklerini dile getirdi.