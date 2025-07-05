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Bandırma’da farklı noktalarda çıkan ot ve çöp yangınları söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 11:38
  • Giriş: 05.07.2025 11:38
  • Güncelleme: 05.07.2025 11:38
Kaynak: İHA
Bandırma’da farklı noktalarda çıkan ot ve çöp yangınları söndürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde farklı adreslerde çıkan ot ve çöp yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde çeşitli noktalarda meydana gelen yangınlara Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Başlangıç aşamasında kontrol altına alınan yangınlar, çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.
Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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