Bandırma’da iş arkadaşını bıçaklayan şahıs yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşını bıçaklayan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan Y.K. (43) ve Y.D. (56) arasında iş yüzünden tartışma çıktı.

Gündüz saatlerinde de devam eden tartışma sonucunda Y.K., Y.D.’yi bıçaklayarak kaçtı. Apartta meydana gelen olayda ihbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Y.K.’yı suç aleti bıçakla birlikte saklandığı yerde yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.