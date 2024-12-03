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Bandırma’da maddi hasarlı trafik kazası

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 17:25
  • Giriş: 03.12.2024 17:25
  • Güncelleme: 03.12.2024 17:26
Kaynak: İHA
Bandırma’da maddi hasarlı trafik kazası

Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün orta refüje çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Bandırma Çanakkale kara yolu üzerinde, Eti Maden önünde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., kullandığı araçla orta refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bandırma itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri amacıyla olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli bir aksama yaşanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yetkililer, sürücüleri hız ve dikkat konusunda uyardı. 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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