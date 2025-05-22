Bandırma’da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, kazaların sıkça yaşandığı Korozman Kavşağı’nda meydana geldi. 10 ASG 889 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan erkek sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.