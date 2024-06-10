Bandırma’da motosiklet kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı, Doğanpınar kırsalında tek taraflı motosiklet kazası meydana geldi.

Kazada, 29 yaşındaki Tugay G. isimli sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tugay G. Edincik Mahallesi’nden evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kasksız olan Tugay G., başını duvara vurarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgeyi sarı şeritle çevirdi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili gerekli tespitleri ve tutanakları yaptıktan sonra Tugay G.’nin cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.