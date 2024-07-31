Bandırma’da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi çevre yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü R.Ö. ve yolu olarak bulunan N.G. düşerek yaralandı.

Kaza, Bandırma ilçesi çevre yolu 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı önünde BRO 817 yabancı plakalı motosiklet sürücüsü R.Ö.’nun direksiyon hakiyetimini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, motosikleti yolun orta refüj kısmına çarparak devrilmesi ve asfaltta sürüklenmesi sonucu motosiklet sürücüsü R.Ö. ve yolu olarak bulunan N.G. düşerek yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile yolun kenarına alınan yaralılar 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.