Bandırma’da motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AHJ 515 plakalı motosiklet, özel hastane kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran 10 ALB 636 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.