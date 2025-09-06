Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Yaya geçişlerinde güçlükler yaşanırken, bazı vatandaşların ıslanmamak için dükkân tentelerinin altına sığındığı görüldü.

Sağanak yağış, kent merkezinde trafikte de aksamalara neden oldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.