Bandırma’da sağanak yağış hayatı felç etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesi akşam saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle zor bir gün geçirdi.

Şiddetli yağmurun 20 dakika boyunca kesintisiz devam etmesi, cadde ve sokakların adeta göle dönmesine yol açtı.

Vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalanarak kapalı mekanlara sığınmaya çalıştı. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve yolda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 23 Kasım Cumartesi günü Bandırma’da şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Gün içerisinde toplamda 32,5 mm’ye kadar yağış düşmesi beklenirken, rüzgarın da hızını artıracağı öngörülüyor.