Bandırma’da sokak hayvanları için barınak çalışmaları sürüyor

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi'nin sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapımına başladığı barınakta çalışmalar sürüyor.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, yapımı devam eden hayvan barınağını ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimizin ve Kaymakamlığı'mızın uygun gördüğü şekilde, Sağlık İşleri Müdürlüğü'müzün takibinde barınağımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Yetkililer, sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi, barınma ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.