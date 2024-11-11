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Bandırma’da trafik kazası: Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2024 14:13
  • Giriş: 11.11.2024 14:13
  • Güncelleme: 11.11.2024 14:13
Kaynak: İHA
Bandırma’da trafik kazası: Sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Balıkesir’de meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Bandırma ilçesindeki Kuşcenneti Kavşağı’nda meydana geldi.

Kamyon sürücüsü A.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçta sıkışan sürücü ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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