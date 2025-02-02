Bandırma’da yoğun sis

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte deniz üzerinden yükselen yoğun sis bulutları, şehri adeta bir örtü gibi kapladı.

Gündüz sıcaklığının 15 derecelerden 9 dereceye gerilemesiyle oluşan sis, özellikle alçak kesimlerde etkili olurken yüksek bölgeler açık kaldı.

Özellikle sahil bölgesi, sanayi alanları ve şehir merkezi yoğun sis altında kalırken, yüksek tepeler bu doğa olayının üstünde kaldı.

Bandırma ve Erdek bölgelerinde etkili olan sis, gece boyunca belirli aralıklarla devam etti. Bu tür yoğun sis olayları, genellikle ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklandığı ifade edilirken, uzmanlar, özellikle sürücüler için dikkatli olunması için uyarlarda bulundu.



