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Bandırma’da zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 14:21
  • Giriş: 30.07.2023 14:21
  • Güncelleme: 30.07.2023 14:21
Kaynak: İHA
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Bandırma’da zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Atatürk Caddesi Etimaden mevkiinde 34 DSC 778 plakalı otomobilin sürücüsü S.K (50), kırmızı ışıkta duran araçları fark edemeyerek üç araca çarptı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tek şeritten devam eden trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. 

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