Bandırmaspor - Adana Demirspor: 4-0
Zeki KARADENİZ / BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Tolga Kalender, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (Dk. 80 Topalli), Mücahit Albayrak (Dk. 88 Enes Aydın), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk. 80 Cem Tuna Türkmen), Tanque (Dk. 70 Samake)
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer, Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 86 Mert Menemencioğlu), Barış Timur (Dk. 60 Gökdeniz Tunç), Ozan Demirbağ, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Enes Erol, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 86 Kayra Saygan)
GOLLER: Dk. 26 Tanque, Dk. 32 Bacuna, Dk. 58 Billal Messaoudi, Dk. 85 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Ali Arda Yıldız, Ali Fidan (Adana Demirspor, Samake (Bandırmaspor)
1’inci Lig'in 3’üncü hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi. (DHA)
FOTOĞRAFLI