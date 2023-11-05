Bandırmaspor - Altay: 2-0
1’inci Lig’in 11’inci haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Altay’ı 2-0 mağlup etti.
35’inci dakikada Mulumba’nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can’ın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çıkardı.
37’nci dakikada sağ kanattan Jozefzoon topu Levent’in önüne indirdi. Levent’in sert vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
45+2’nci dakikada kale önünde topu alan Deniz, topu ağlara gönderdi. Deniz’in golü pozisyon öncesindeki ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47’nci dakikada Djitte’nin direkt kaleye yaptığı vuruşunda ceza sahası içinde meşin yuvarlağın Sefa Özdemir’in eline çarpması sonucu hakem penaltı kararı verdi.
52’nci dakikada Doğan Can Davas’ın kullandığı penaltıda, meşin yuvarlak ağlara gitt: 1-0.
66’ncı dakikada Kadem Harris’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Sergen’in kafa vuruşunda direkten dönen top Mücahit Albayrak’ın önünde kaldı.
Mücahit topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Bandırmaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.