Bandırmaspor- Arca Çorum FK: 1-0
Zeki KARADENİZ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk.70 Samake), Ndongala (Dk.88 Cem Tuna Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk.89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk.77 Gani Burgaz), Mulumba, Douglas Tanque
ARCA ÇORUM FK: Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan (Dk.72 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk.46 Samudio), Moreira, Cemali Sertel (Dk.76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Caner Osmanpaşa, Eze
GOL: Dk.60 Douglas Tanque (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Dk.19 Oğuz Gürbulak, Dk.37 Ferhat Yazgan, Dk.83 Oğulcan Çağlayan, Dk.83 Moreira (Arca Çorum FK);
Dk.74 Hikmet Çiftçi, Bacuna (Bandırmaspor)
1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Bandırmaspor sahasında ağırladığı Arca Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. (DHA)
