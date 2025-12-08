Bandırmaspor - Bodrum FK: 2-0
Zeki KARADENİZ/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)-
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Ozan Ergün, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Leandro Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk.73 Yusuf Can Esendemir), Ndongala (Dk.81 T. Kehinde), Oluwa Tosın Kehınde, Emirhan Acar (Dk.89 Cem Türkmen), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Da Silva Souza
BODRUM FK: Nogueira De Sousa, Zoravko Dimitrov (Dk.46 Pedro Brazao), Adlind Ajeti, Alfredo Kulembe Riberio, Yusuf Sertkaya (Dk.79 Ege Bilsel), Ahmet Aslan (Dk.67 Ali Habeşoğlu), Musah Mohammed, Mert Yılmaz (Dk.67 Omar İmeri), Furkan Apaydın, Cenk Şen (Dk.36 Gökdeniz Bayraktar), Taulan Sulejmanow
GOLLER: Dk.3 Douglas Tanque, Dk.62 Leandro Bacuna (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: 45+4 Muhammet Gümüşkaya, Dk.52 Mulumba (Bandırmaspor), Dk.76 Yusuf Sertkaya (Bodrum FK)
1’inci Lig’in 16’ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. (DHA)