Bandırmaspor - Boluspor: 1-0

Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı

BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk. 85 Kerim Avcı), Diony (Dk. 73 Paixao), N'Dongala (Dk. 58 Mehmet Özcan), Hakan Bilgiç, Mexer (Dk. 73 Sergen Piçinciol), Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 57 İbrahim Kaya), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Ali Ülgen (Dk. 72 Vusal Iskandarlı), Liço (Dk. 46 Khouma), Jefferson (Dk. 73 Aleksic), Hasani, Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 86 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 72 Oğuz Kağan Güçtekin), Balburdia

GOL: Dk. 90+2 Paixao (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 10 İshak, Dk. 13 Balburdia, Dk. 18 Liço, Dk. 24 Onur (Boluspor), Dk. 49 Rahmetullah (Bandırmaspor)

1’inci Lig Play-Off yarı final rövanşında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı da 4-1 kazanan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. (DHA)