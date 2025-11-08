Bandırmaspor-Boluspor: 1-0

Zeki KARADENİZ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Ömer Yasin Gezer, Mustafa Güçer

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın(Dk.67 Yusuf Can Esendemir), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Hikmet Çiftçi(Dk.90+3 Cem Tuna Türkmen), Mücahit Albayrak, Muhammed Gümüşkaya(Dk.67 Emirhan Acar), Douglas Tangue(Dk.90+3 Jetmir Topalli), Bacuna

BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Lima, Loic Kouabga, Onur Öztonga, Devran Şenyurt(Dk.67 Arda Ulusoğlu), Dean Liço, Balburdia(Dk.73 Rahman Buğra Çağıran), Barış Alıcı(Dk.67 Abdurrahman Üresin), Doğan Can Davas, İbrahim Rasheed(Dk.84 Martin Boakye), Florent Hasani.

GOL: Dk.49 Bacuna(Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Dk.41 Hikmet Çiftçi, Dk.43 Atınç Nukan, Dk.61 Enes Aydın, Dk.89 Douglas Tanque) (Bandırmaspor), Dk.89 Martin Boakye (Boluspor)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Bandırmaspor konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yendi.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk bölümünde her iki kale önünde de gol pozisyonu yaşanmadı.

29'uncu dakikada Douglas Tanque'nin şutu kale direğinin çok üstünden dışarı gitti.

33'üncü dakikada Doğan Can Davas'ın, ceza alanı dışından şutunu direk dibinde kaleci Arda Özçimen önledi.

40'ıncı dakikada sağdan gelen ortada kale önünde Atınç Nukan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

Bandırmaspor, ikinci yarıya golle başladı.

49'uncu dakikada, Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bacuna, kalecinin yanından, yerden bir şutla ağları havalandırdı: 1-0

57'nci dakikada Douglas Tanque'nin sert şutunu kaleci kornere çeldi.

78'inci dakikada Doğan Can Davas'ın şutu yan direkten geri geldi.

Karşılaşma 1-0 Bandırmaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)