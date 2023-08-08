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Bandırmaspor, Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima’yı transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 23:30
  • Giriş: 08.08.2023 23:30
  • Güncelleme: 08.08.2023 23:31
Kaynak: DHA
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Bandırmaspor, Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, yeni sezon öncesinde transferlere devam ediyor. Hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Bandırmaspor, Austria Wien takımının 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sol ve sağ kanatlarda görev yapan İbrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets ve Austria Wien takımlarında forma giydi. İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol, 5 asist yaptı. 

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