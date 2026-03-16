Bandırmaspor – Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor – Iğdırspor maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Play-off yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bandırmaspor ile Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise maç öncesinde “Bandırmaspor – Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Maç şifresiz mi yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Ligde birbirine oldukça yakın puanlara sahip iki takımın mücadelesi, sıralamayı doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. İşte Bandırmaspor – Iğdırspor maçı yayın bilgisi, yayın kanalları, maç saati ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar.

BANDIRMASPOR – IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Bandırmaspor – Iğdırspor maçı, 16 Mart 2026 Pazartesi günü TRT Spor ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı iki farklı kanal üzerinden takip edebilecek.

BANDIRMASPOR – IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 13:30’da başlayacak. Öğle saatlerinde oynanacak mücadele, Trendyol 1. Lig’de haftanın önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BANDIRMASPOR – IĞDIRSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Yayın Kanalı Bandırmaspor – Iğdırspor 16 Mart 2026 Pazartesi 13:30 TRT Spor, Bein Sports 2

BANDIRMASPOR – IĞDIRSPOR MAÇI ÖNCESİ LİG DURUMU

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki sıralaması oldukça dikkat çekiyor. Bandırmaspor üst sıralarda yer alırken Iğdırspor ise play-off yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Bandırmaspor 13 7 10 46 7 Iğdırspor 12 8 10 44 10

Bandırmaspor ligde oynadığı maçlarda 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 46 puan topladı ve 7. sırada yer aldı. Iğdırspor ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 44 puana ulaştı ve 10. sırada bulunuyor.

BANDIRMASPOR – IĞDIRSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken bu karşılaşma her iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Bandırmaspor üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

Iğdırspor play-off hattına yaklaşmak için puan arıyor.

İki takım arasındaki puan farkının az olması mücadeleyi daha kritik hale getiriyor.

Maçın sonucu lig sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

Bandırmaspor – Iğdırspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bandırmaspor – Iğdırspor Trendyol 1. Lig maçı TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bandırmaspor – Iğdırspor maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 13:30’da başlayacaktır.

Bandırmaspor – Iğdırspor maçı hangi ligde oynanıyor?

Bandırmaspor ile Iğdırspor arasındaki karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında oynanmaktadır.

Bandırmaspor ligde kaçıncı sırada?

Bandırmaspor 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 46 puan toplayarak ligde 7. sırada yer almaktadır.

Iğdırspor ligde kaçıncı sırada?

Iğdırspor 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puanla ligde 10. sırada bulunmaktadır.

Bandırmaspor – Iğdırspor maçı neden önemli?

İki takımın da ligde birbirine yakın puanlara sahip olması nedeniyle karşılaşma play-off yarışını doğrudan etkileyebilecek önemli mücadelelerden biri olarak görülmektedir.