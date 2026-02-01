Bandırmaspor-İmaj Altyapı Van Spor FK: 2-0
Zeki KARADENİZ/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)-
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı
BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk.71 Bachi), Muhammed Gümüşkaya (Dk.71 Kaan Akyazı), Ndongala (Dk.85 Oğuz Ceylan), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk.30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak
VANSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka, Traore (Dk.88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk.56 Mamah), Naby Youssouf (Dk.77 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, İvan Cedric, Batuhan İşçiler (Dk.88 Erdem Seçgin), Muhammet Ensar Çavuşoğlu
GOLLER: Dk.15 Kehinde, Dk.90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk.49 İvan Cedric (Vanspor)
SARI KARTLAR: Dk.34 Emirhan Acar, Dk.45+1 Mulumba, Dk.88 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor), Dk.6 Naby Youssouf, Dk.45+1 Oğulcan Çağlayan (Vanspor)
1’inci Lig’in 23’üncü hafta maçında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. (DHA)