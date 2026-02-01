Giriş / Abone Ol
Bandırmaspor-İmaj Altyapı Van Spor FK: 2-0

Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 18:16
  • Giriş: 01.02.2026 18:16
  • Güncelleme: 01.02.2026 18:16
Kaynak: DHA
Bandırmaspor-İmaj Altyapı Van Spor FK: 2-0

Zeki KARADENİZ/BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)-

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

BANDIRMASPOR: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk.71 Bachi), Muhammed Gümüşkaya (Dk.71 Kaan Akyazı), Ndongala (Dk.85 Oğuz Ceylan), Abdulkadir Parmak, Amaral (Dk.30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak

VANSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka, Traore (Dk.88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk.56 Mamah), Naby Youssouf (Dk.77 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, İvan Cedric, Batuhan İşçiler (Dk.88 Erdem Seçgin), Muhammet Ensar Çavuşoğlu

GOLLER: Dk.15 Kehinde, Dk.90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk.49 İvan Cedric (Vanspor)

SARI KARTLAR: Dk.34 Emirhan Acar, Dk.45+1 Mulumba, Dk.88 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor), Dk.6 Naby Youssouf, Dk.45+1 Oğulcan Çağlayan (Vanspor)

1’inci Lig’in 23’üncü hafta maçında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Van Spor FK'yı 2-0 mağlup etti. (DHA)

