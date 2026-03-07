Bandırmaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - İstanbulspor maçı yayın bilgisi

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Bandırmaspor - İstanbulspor maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ligde orta sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde taraftarlar özellikle Bandırmaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

İki takımın da puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istediği bu karşılaşma, heyecanlı bir mücadeleye sahne olmaya aday. Peki Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, saati ve iki takımın ligdeki son durumu.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bandırmaspor - İstanbulspor karşılaşması, 7 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak.

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan bu mücadele, haftanın önemli karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Karşılaşma Tarih Saat Organizasyon Bandırmaspor - İstanbulspor 7 Mart Cumartesi 16:00 Trendyol 1. Lig

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı, futbolseverler tarafından iki farklı kanal üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

tabii Spor 6

Bein Sports Max 2

Karşılaşma bu iki kanalda canlı yayınlanacak ve taraftarlar mücadeleyi ekran başından takip edebilecek.

BANDIRMASPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Bandırmaspor, bu sezon ligde dalgalı bir performans sergilese de orta sıralarda yer almayı başardı. Takımın şu ana kadarki istatistikleri şu şekilde:

12 galibiyet

6 beraberlik

10 mağlubiyet

42 puan

Ligde 9. sıra

Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu maçtan üç puan alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

İSTANBULSPOR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

İstanbulspor ise sezon boyunca topladığı puanlarla ligde orta sıralarda yer alıyor.

9 galibiyet

11 beraberlik

8 mağlubiyet

38 puan

Ligde 14. sıra

Konuk ekip, deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamada yükselmeyi hedefliyor.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Bandırmaspor 12 6 10 42 9 İstanbulspor 9 11 8 38 14

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol 1. Lig’de puanların oldukça yakın olduğu bu dönemde oynanacak olan Bandırmaspor - İstanbulspor maçı, iki takım açısından da kritik bir mücadele niteliği taşıyor.

Bandırmaspor, sahasında kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken İstanbulspor ise deplasmanda alacağı puanlarla ligde avantaj elde etmek istiyor. Bu nedenle karşılaşmanın tempolu ve mücadele gücü yüksek geçmesi bekleniyor.

