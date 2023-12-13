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Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 23:39
  • Giriş: 13.12.2023 23:39
  • Güncelleme: 13.12.2023 23:39
Kaynak: DHA
Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı

Bandırmaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı.
Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 ay önce takıma transfer olan ve 1 yıllık anlaşma yapılan, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 

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