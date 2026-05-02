Bandırmaspor - Sivasspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol 1. Lig’de sezonun kaderini belirleyecek haftalara girilirken, futbolseverlerin gözü kritik karşılaşmalara çevrildi. “Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu ise bu haftanın en çok araştırılan konularından biri oldu. Play-off hattını doğrudan etkileyen bu mücadele, sadece puan tablosu açısından değil, rekabet ve heyecan seviyesiyle de dikkat çekiyor.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Mücadele, Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak en kritik maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer detay olan maç saati de netleşti. Bandırmaspor - Sivasspor karşılaşması saat 16:00’da başlayacak.

BANDIRMASPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından dönüşümlü yayın kapsamında canlı olarak izlenebilecek. Bu nedenle maç yayını sırasında farklı karşılaşmalarla birlikte ekrana gelebilir.

Canlı İzleme Seçenekleri

TRT Spor canlı yayını (uydu üzerinden)

TRT Spor resmi internet sitesi

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Bandırmaspor, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya avantajlı çıkmayı hedefliyor.

HAKEM KADROSU

Hakem: Batuhan Kolak

Yardımcı Hakemler: Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Dördüncü Hakem: Ahmet Resuloğlu

PLAY-OFF YARIŞINDA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Trendyol 1. Lig’de play-off hattı büyük ölçüde şekillenirken, son bilet için yarış devam ediyor. Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor play-off’u garantilemiş durumda.

Son sıradaki play-off bileti için ise iki takım yarışıyor:

Özbeyli Bandırmaspor

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Her iki ekip de 57 puana sahip. Bu nedenle Bandırmaspor - Sivasspor maçı, doğrudan play-off kaderini belirleyebilecek bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

İKİLİ AVERAJ DETAYI

Sezon içinde Keçiörengücü ile Bandırmaspor arasında oynanan maçlar, olası puan eşitliğinde belirleyici olacak.

İlk maç: 1-1 beraberlik

İkinci maç: Keçiörengücü 3-1 kazandı

Bu sonuçlara göre, puanların eşit olması durumunda Keçiörengücü avantajlı konumda bulunuyor. Bu nedenle Bandırmaspor’un kazanması kritik önem taşıyor.

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Bandırmaspor, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftar desteği ve iç saha avantajı, takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.

Sivasspor ise deplasmanda oynayacağı mücadelede güçlü bir performans sergileyerek rakibine zor anlar yaşatmayı planlıyor. İki takım arasındaki mücadelede tempolu ve çekişmeli bir oyun bekleniyor.

Bandırmaspor - Sivasspor maçı ne zaman?

Maç, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

Bandırmaspor - Sivasspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 16:00’da başlayacaktır.

Bandırmaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü olarak canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacaktır.

Bandırmaspor kaç puanda?

Bandırmaspor 57 puanla play-off mücadelesi vermektedir.

Play-off’a kim daha yakın?

Puan eşitliği durumunda Keçiörengücü ikili averajla avantajlıdır.