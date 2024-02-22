Bandırmaspor - Ümraniyespor maçını Oğuzhan Aksu yönetecek

1. Lig’in 24. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Bandırmaspor’un 24 Şubat Cumartesi günü evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu’nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Kürşathan Akın yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde Bandırmaspor, 36 puanla 6. sırada, Ümraniyespor 27 puanla 13. sırada yer alıyor.