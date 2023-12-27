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Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 00:22
  • Giriş: 27.12.2023 00:22
  • Güncelleme: 27.12.2023 00:22
Kaynak: DHA
Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu oldu

Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.
1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 17'nci hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Taşkın Kara ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor’da boş kalan koltuğa Hüseyin Eroğlu getirildi.

 Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor’u 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile süper lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.

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