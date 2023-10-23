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Bandırmaspor’da, Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2023 13:33
  • Giriş: 23.10.2023 13:33
  • Güncelleme: 23.10.2023 13:34
Kaynak: İHA
Bandırmaspor’da, Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK’ya, deplasmanda 2-1 mağlup olan Bandırmaspor’da Teknik Direktör Ersan Parlatan’la yollar ayrıldı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Bodrum FK’ya 2-1 yenildi. Bandırmaspor Kulübü Yönetim Kurulu, maçın ardından Teknik Direktör Ersan Parlatan ile yolların ayrılmasına karar verdi.

Parlatan, Bodrum FK maçındaki oyun anlayışı, yaptığı değişikliler ve oyuna gerekli müdahaleleri zamanında yapmaması gerekçesiyle taraftarlar tarafından eleştirilmişti. 

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