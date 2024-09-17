Bangladeş Başkonsolosluğu görevlisi, çocuk ve kadınları taciz etti!

Taciz ve cinsel istismar olaylarına her geçen gün yenisi ekleniyor. 13 Eylül Cuma günü Beşiktaş’taki Dikilitaş Parkı’nda yabancı uyruklu bir erkeğin çocukların fotoğrafını çektiği anlaşıldı.

Yurttaşların müdahale ettiği erkeğin, cep telefonunda birçok kadına ait fotoğrafın da yer aldığı görüldü. Kısa sürede toplanan kalabalığın tepki göstermesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Şahıs polis ekiplerine teslim edilirken BirGün’e konuşan yurttaşlar, "Bu şahsı uzun süredir buralarda görüyoruz. Çoğu zaman da Konsol Yardımcısı ile resmi konsolosluk aracı ile buralara gelip gidiyor. Parkta spor yaptığını iddia edip bakışları ve tavırları ile kadınları rahatsız ediyordu. Yani kadınlar da uzun süredir rahatsız ve huzursuzdu. Son olarak parkta bir çocuk ‘anne bu adam fotoğrafımı çekti’ deyin tepki gösterdik ve olay ortaya çıktı. Polis ekipleri şahsı tepkili kalabalığın arasında alarak götürdü" dedi.

Öte yandan BirGün’ün ulaştığı Bangladeş Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise "Konsolosluk ile görüşüldü bu konu hakkında. Şahıs polis tarafından tutuklanmış. Herhangi bir beyanda bulunmak istemiyoruz. Şahıs konsolosluk çalışanlarından birinin yardımcısı. Direkt konsoloslukta çalışan birisi değil" denildi.