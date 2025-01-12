Bangladeş, Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisinden izahat istedi
Kaynak: AA
Bangladeş, sınır bölgesine tel örgü çeken Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisi Pranay Verma'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın sınır bölgesine tel örgü çekmesi üzerine harekete geçti.
Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisi Verma'yı çağıran Bakanlık, sınırdaki gerginliği görüştü ve açıklama istedi.
Öte yandan, sınır bölgesindeki hat çekme çalışmalarını durduran Bangladeşli yetkililer, durumu "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.
Toplam 4 bin 096 kilometre uzunluğundaki Hindistan-Bangladeş sınırı, dünyanın en uzun kara sınırları arasında yer alıyor.