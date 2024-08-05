Bangladeş ordusu, geçiş hükümeti kurulacağını duyurdu

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Temmuz ayında, devlet memurluklarındaki kota sisteminin kaldırılması talebiyle başlayan protestolar, Bangladeş Genelkurmay Başkanı General Waker-uz-Zaman'ın Başbakan Sheikh Hasina'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici bir hükümet ilan etmesiyle doruğa ulaştı. 2009'dan beri iktidarda olan Hasina'nın istifası talebiyle şiddetlenen protestolarda, yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yürütmeyi taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz" diye konuştu.

General Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden açıklama yayımlamaya çağırdı.

Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini duyururken Bangladeş Başbakanı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

ŞEYH HASİNA'NIN KONUTUNDAN EŞYALAR ÇIKARILDI

Başkentteki protestolar sürerken Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu basan göstericilerin içerideki eşyaları dışarı çıkardıkları görüldü.

Medyada yer verilen görsellerde göstericilerin resmi konuttan Başbakan'ın sandalye ve koltuk gibi eşyalarını çıkartmaları dikkati çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Avami Birliği Partisinin başkent Dakka'daki binasını ateşe verdi.

Bu arada Hint basınında, konutundan ayrılan Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana ile askeri helikopterle Hindistan'a indiği yönünde haberler yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin de Bangladeş sınırında "yüksek alarm" durumu ilan ettiği duyuruldu.

Bangladeş'te ordunun açıklamasının ardından başkent Dakka'da göstericilerin "coşkulu kutlamalar" yaptığı kaydedildi.

HASİNA'NIN HELİKOPTERİ YENİ DELHİ YAKINLARINA İNDİ

Hint basınındaki haberlere göre, Başbakan Şeyh Hasina'yı taşıyan helikopter, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Hindon Hava Üssü'ne indi.

Dhaka Tribune de başkent Dakka'da Hazrat Şahcelal Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığını ve uçuşların 6 saatliğine askıya alındığını duyurdu.

Bangladeş basınına göre, protestocular, ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın başkent Dakka'daki heykelini yıktı.

Göstericilerin, İçişleri Bakanı ve diğer hükümet yetkililerinin konutlarını yağmaladığı da kaydedildi.

Bangladeş parlamentosuna giren göstericiler binayı yağmalamaya başladı. Göstericilerin parlamentoda milletvekillerinin sandalyelerine oturarak sloganlar attığı görüldü.

Bu arada Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Hindon Hava Üssü'ne Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi.

Hindistan hava yolu şirketi Air India da olayların ardından başkent Dakka'ya bütün uçuşlarını iptal etti. Havayolu şirketi, "Bangladeş'te ortaya çıkan durum göz önünde bulundurularak, Dakka'ya gidecek ve Dakka'dan dönecek tüm uçuşlarımızı iptal ettik" ifadeleri kullanıldı.

Sınırdaki güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Hindistan'ın Meghalaya bölgesinde Bangladeş sınırı boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı.

HASİNA SİYASETE GERİ DÖNMEYECEK

Hasina'nın oğlu Sajeeb Wazed Joy, BBC’ye yaptığı açıklamada annesinin siyasete geri dönmeyeceğini söyledi.

Joy, Hasina'nın "onca sıkı çalışmasının ardından bir azınlığın kendisine karşı ayaklanmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu" belirtti.

BNP LİDERİ ZİYA'NIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI KARARI ALINDI

Bangladeş Cumhurbaşkanı Şahabuddin'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şahabuddin, muhalefet partilerinin liderleri ile bir araya geldi. Açıklamada, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkanı Begüm Halide Ziya'nın derhal serbest bırakılmasına "oybirliğiyle karar verildiğini" duyurdu.

Ayrıca Şahabuddin, görüşmesinin ardından parlamentonun feshedilmesi kararı aldı.

ÖĞRENCİ PROTESTOSU LİDERLERİ ORDU KOMUTANIYLA GÖRÜŞECEK

Öğrenci protestolarının liderleri de kurulacak geçici hükümete ilişkin açıklamada bulundu. Koordinatörlerden Nahid İslam, geçici hükümet çerçevesinin 24 saat içinde belirleneceğini ifade ederek, "Hasina'nın düşürülmesini şehit öğrencilere adadığını" söyledi.

İslam, çerçevenin öğrenciler ve sivil toplum temsilcileri ile siyasi liderlerle yapılan görüşmeler sonucu belirleneceğini ifade etti.

Koordinatörlerin Bangladeş'in genel sistemini değiştirmek istediğini kaydeden İslam, Bangladeş'te "faşist, diktatör ya da başka bir Şeyh Hasina'nın doğmaması için bir sistem kurmak istediklerini" dile getirdi.

İslam, ordunun olağanüstü hal ilan edip yeni hükümet kurmasını da kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Öğrenci protestolarının liderlerinin General Waker-Uz-Zaman ile görüşmesi bekleniyor.

BUGÜN EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

BBC'nin haberine göre, gösterilerde bugün en az 20 kişinin hayatını kaybetti. Ordu ve polis birimleri şehir genelinde görevlendirilirken, mobil telefon hizmetleri birkaç saatliğine kesintiye uğradı.

Bangladeş'te gece 12'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı devam edecek. Eğitim ve kamu kurumlarının salı günü itibariyle açılacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Günlerce süren protestolarda hükümet, 147 kişinin yaşamını yitirdiği açıklarken basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Hükümet, internet kesintisi, sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilanlarıyla protestoları kontrol altına almaya çalışmış ancak bu adımlar tansiyonu düşürmemişti.

Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesinin ardından ise protestocular, taleplerinin yerine geldiğini ve gösterilere son verdiklerini duyurmuştu.

"Kamuda kontenjan" protestolarında hükümet tarafından suçlanan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in yasaklanması üzerine öğrenciler, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in bu kararını "adaletsizlik" olarak nitelemişti.

Bangladeş'te Hasina hükümetini protesto etmek ve "kamuda kontenjan" protestolarında yaşamını yitirenler için adalet talebiyle öğrenciler, yeniden toplanmaya başlamış ve polisle çatışmalar yaşanmıştı.

En son 4 ve 5 Ağustos'ta hükümet karşıtı protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.