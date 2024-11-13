Bangladeş ordusu, yasa dışı silah bulundurmaktan 2 bin 500 kişiyi tutukladı

Bangladeş ordusunun, eylülde yargı yetkisini devralmasından bu yana, yasa dışı silah bulundurmaktan 2 bin 500 kişiyi tutukladığı ve 6 bin yasa dışı silah ele geçirdiği bildirildi.

Bangladeş ordusundan Albay Intekhab Haider Khan, Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, Bangladeş hükümetinin 17 Eylül'de yüzbaşı ve üstü rütbelerdeki Silahlı Kuvvetler subaylarına idari sulh yargıcı yetkisi verdiğini, bunun suçluların tutuklanması gibi kritik durumların etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı olarak kanun ve düzenin iyileşmesini sağladığını belirtti.

Bangladeş ordusunun, eylülde yargı yetkisini devralmasından bu yana, yasa dışı silah bulundurmaktan 2 bin 500 kişiyi tutukladığını ve 6 bin yasa dışı silah ele geçirdiğini aktaran Khan, ordunun sahada konuşlandırılmasının "hükümet istediği sürece" devam edeceğini kaydetti.

Khan, ordunun özellikle ülkenin başlıca döviz geliri kaynağı olan giyim sektöründe meydana gelen 600'den fazla olayı kontrol altına aldığını belirterek "Şu anda 2 bin 89 hazır giyim fabrikasının neredeyse tamamı daha güvenli bir şekilde faaliyet gösteriyor." dedi.

Ortak operasyonlar sonucunda 700'den fazla uyuşturucu satıcısı ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişinin tutuklandığını söyleyen Khan, "İnsan haklarını korumak için üst makamlardan belirli emir ve talimatlar alıyoruz ve hiçbir şekilde yargısız infaz olayı yaşanmıyor." ifadesini kullandı.

Bangladeş Emniyet Müdürlüğü, 5 Ağustos'ta ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin istifasının ardından ülke genelindeki polis karakollarından 5 bin 829 ateşli silah ve 606 bin 742 mermi yağmalandığını açıkladı.

Polis, bunların çoğunun geri alındığını ve kalanların geri alınması için baskınların devam ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'teki geçici hükümet, öğrenci protestolarında 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.