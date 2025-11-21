Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem

Bangladeş’in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Dünya
  • 21.11.2025 09:12
  • Giriş: 21.11.2025 09:12
  • Güncelleme: 21.11.2025 09:13
Kaynak: AA
Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Depo Photos

Bangladeş'in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

BirGün'e Abone Ol