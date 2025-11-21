Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem
Bangladeş’in Narsingdi bölgesinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, 5,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.