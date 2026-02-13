Bangladeş'te genel seçim ve referandum sonuçları netleşti

Bangladeş'teki genel seçimde, Bangladeş Milliyetçi Partisi zaferini ilan etti.

Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP), X hesabından dün (12 Şubat Perşembe) düzenlenen genel seçimlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Partinin çoğunluğu elde ettiği belirtilen paylaşımda, hükümetin kurulması için hazırlanıldığı kaydedildi.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, resmi olmayan sonuçlara göre, BNP ve ortakları seçimde 208 sandalye elde ederken, Cemaat-i İslami Partisi ve ortakları 69 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, BNP'nin mevcut durumda tek başına elde ettiği koltuk sayısı 129 olarak kayda geçti.

Parlamentoda çoğunluğun sağlanabilmesi için sandalyelerin 151'inin kazanılması gerekiyordu.

Bu arada, genel seçimlerin yanı sıra geçici hükümetin reform paketine ilişkin düzenlenen referandumun da resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Buna göre, anayasada yapılması teklif edilen reformların oylandığı referandumda halkın yüzde 65,5'i "evet", yüzde 34,5'i "hayır" oyu kullandı.

CEMAAT-İ İSLAMİ PARTİSİ SEÇİM SÜRECİNDEN "MEMNUN DEĞİL"

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cemaat-i İslami Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili vatandaşlarımız, gün boyunca çok olumlu ve barışçıl ortamda yoğun şekilde oy kullanarak gösterdiğiniz katılım için sizlere içten teşekkürlerimizi sunarız. Ancak seçim sonuçlarının açıklanma sürecinden memnun değiliz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 11 partiden oluşan ittifakın adaylarının birkaç seçim bölgesinde "şüpheli şekilde az farkla yenildiği" öne sürüldü.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasında "tekrarlanan tutarsızlıklar ve çelişkiler" olduğu değerlendirmesine yer verilen paylaşımda, kendilerini destekleyenlere sabırlı olmaları ve 11 partili ittifakın resmi programını beklemeleri çağrısında bulunuldu.

BANGLADEŞ'TE GENEL SEÇİM

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere sandık başına gitmişti.

Ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, oy kullanma merkezleri başta olmak üzere ülke genelinde 960 bine yakın güvenlik personeli seçim noktalarında görevlendirilmişti.

BANGLADEŞ'TEKİ PROTESTOLAR VE HASİNA'NIN İDAM CEZASI

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.