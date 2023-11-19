Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bangladeş'te muhalefet partilerinin, Ocak 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar geçici bir hükümet kurulması talebiyle ülke genelinde düzenlediği protestolar sürerken, gözaltına alınanlar ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği iddia edildi.

Bangladeş İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, aralarında bir banliyö treninin de bulunduğu en az 11 aracın ateşe verildiği belirtildi.

Bangladeş Milliyetçi Partisinden (BNP) yapılan açıklamada, yerel muhalif bir liderin öldürüldüğü, olayların başladığı tarih olan 28 Ekim'den beri hayatını kaybeden siyasetçilerin sayısının 14'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu tarihten bu yana aralarında muhalefet liderlerinin ve eylemcilerin de bulunduğu 16 binden fazla kişinin gözaltına alındığı savunuldu.