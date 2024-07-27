Bangladeş'te "kamuda kontenjan kararı" protestolarında ölenlerin sayısı 211'e çıktı

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine "kamuda kontenjan" ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e yükseldi.

Bangladeş'te çıkan New Age gazetesinin haberine göre, gösterilerde yaralanan 2 kişi daha tedavi gördükleri Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (DMCH) hayatını kaybetti.

Haberde, 1600'den fazla yaralının hastanede tedavi gördüğü ve protestolarda ölenlerin sayısının 211'e çıktığını belirtildi.

Ayrıca, başkent Dakka'nın bazı bölgelerinde bugün askerlerin devriyeye çıktığı ifade edildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının sekizinci güne girdiğini hatırlatan hükümet, durum düzelene kadar yasağın devam edeceğini açıkladı.

BAŞBAKAN YORUMUNU GERİ ALMAYA ÇALIŞTI

Protestocular tarafından ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, kamuda kontenjan uygulamasına karşı kitlesel öğrenci gösterilerini tetikleyen "gönüllüler (razakars)" yorumunu geri almaya çalıştı.

Protestocular tarafından ateşe verilen devlet televizyonu BTV'yi ziyaret eden Hasina, burada yaptığı açıklamada, "Ben öğrencilere gönüllüler demedim. Yorumum çarpıtıldı." dedi.

Bangladeş'te "razakar" ifadesi aşağılayıcı bir karşılığa sahip. Terim, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı sırasında Pakistan güçleri için savaşan "hainleri" ifade ediyor.

Hasina, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Özgürlük savaşçılarının torunları yerine 'razakarların' torunları mı iş sahibi olacak?" ifadesini kullanmıştı.

BANGLADEŞ'TEKİ 'KAMUDA KONTENJAN KARARI' PROTESTOLARI

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı iş yerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Protestolarda, şimdiye kadar 211 kişi hayatını kaybetti.