Bangladeş'te "kamuda kontenjan" protestoları: Sokağa çıkma yasağı 7 saatliğine kaldırıldı

Bangladeş’te Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda yüzde 30 kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 201’e yükseldi. Sokağa çıkma yasağı, başkent Dakka'da 7 saat süreyle kaldırıldı.

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestoların şiddetlenmesiyle yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı, başkent Dakka'da 7 saat süreyle kaldırıldı.

Şiddetli eylemlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 201'e yükselirken yetkililere ve yerel medyaya göre muhalefet partilerine yönelik baskılar yoğunlaştı.

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, ülkedeki protestoların ardından, Yüksek Mahkemenin Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjanın düşürülmesi kararını uygulayacaklarını bildirdi.

​​​​​​​Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Huq, düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılacak tanıyan kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e çekme kararına uyulacağını açıkladı.

Huq, "Mahkemenin kararını uygulayacağız. Böylece protestocuların talepleri karşılık bulacak" dedi.

Protestolar sırasında devlet yayın kuruluşu Bangladeş Televizyonu binası hasar gördü / Fotoğraf: AA

Ülkedeki eğitim hayatının normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Huq, protestolarda "kargaşa çıkaranların" bulunması için adli soruşturma komisyonu kurulduğunu belirtti.

Huq, sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını ancak şiddet olaylarının yeniden baş göstermesi halinde hükümetin harekete geçeceğini sözlerine ekledi.

İNTERNET ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bangladeş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Zunaid Ahmed Palak da basına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında oluşan internet ve mobil veri iletişimindeki kesintilerin kademeli olarak düzeltileceğini kaydetti.

Palak, internet erişiminin tekrar sağlanması sürecinde bankacılık, teknoloji ve medya sektörlerinde çalışan şirketlere öncelik verileceğini ifade etti.

İnternet erişiminin bazı bölgelerde sağlandığını aktaran Palak, yakında ülke genelinde tam internet hizmetinin verileceğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 201’E YÜKSELDİ

Öte yandan, ülkedeki "kamuda kota" protestolarında yaşamını yitirenlerin sayısı 201’e yükseldi.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.