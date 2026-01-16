Bangladeş'te öfke dinmiyor: Hadi suikastı ve sokakların yeni çığlığı

Deniz Mert İÇÖZ

Bangladeş, 2024 yazında gençlerin öncülüğünde hükümetin devrilmesiyle sonuçlanan tarihi protestoların ardından, bugünlerde yeniden barut fıçısına dönmüş durumda.

Sokakları yeniden alevlendiren kıvılcım ise protesto hareketinin sembol isimlerinden Şerif Osman Hadi’nin öldürülmesi oldu.

Başkent Dakka başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında meydanları dolduran binlerce genç, sadece bir cinayete değil; adaletsizliğe, baskıya ve sarsılan umutlarına karşı verdikleri mücadelenin yeni perdesini haykırıyor. Dün hükümet deviren o "Z kuşağı", bugün kaybettikleri arkadaşlarının yasını tutarken aynı zamanda sistemin köklü değişimini talep ediyor.

Sokaklardaki barikatların arkasında ne konuşuluyor? Gençler bu kez nereye kadar gitmeye kararlı? Bir liderin kaybı, hareketi bitirecek mi yoksa daha da mı körükleyecek?

Bu tarihi ana tanıklık etmek ve olayların merkezindeki motivasyonu anlamak adına, Bangladeş'teki gençlik hareketinin en etkili isimlerinden Masudur Rahman Adnan ile bir araya geldim. Sokakların nabzını tutan, barikatların arkasındaki stratejiyi ve halkın gerçek taleplerini dile getiren bu özel röportaj, sadece bir direnişin değil, bir kuşağın değişim kararlılığının da belgesi niteliğinde.

Bugün Bangladeş sokaklarında olmak ne anlama geliyor? Dışarıdan gözlemleyen biri anlamaz; bunu nasıl tarif edersiniz?

Ne yazık ki, Bangladeş'te ve bu alt kıtanın genelinde insanlar taleplerini gerçekleştirmek için çoğu zaman sokakları seçmek zorunda kalıyorlar. Biz de dâhil milyonlarca öğrenci ve kitle, Hadi'nin öldürülmesiyle ilgili adaletin sağlanması için hükümete baskı yapmak amacıyla sokaklara çıkıyor. Sloganlar, şarkılar, şiir okumaları ve hatta adalet talebimizi pankartlara, süslemelere ve afişlere açıkça yazarak ifade ediyoruz. Bu nedenle, herkes bu hareketi neden gerçekleştirdiğimizi tam olarak anlıyor. Dışarıdan bakıldığında protesto gibi görünebilir, ancak içeriden bakıldığında hayatta kalma, direniş ve ahlaki bir görevdir. Sokaklar heyecandan değil diğer tüm kapılar kapandığı için tercih ediliyor. Dışarıdan bakan biri için kaos gibi görünüyor; bizim için ise Bangladeş'te gerçeğin dile getirildiği tek yer burası.

Sizi bu sürecin bir parçası olmaya iten ilk dönüm noktası neydi?

Eğer Hadi'nin öldürülmesi meselesini anladıysanız, o zaman şunu söyleyeyim: Kardeşim Hadi için adalet istiyorum; burada ilk ya da son diye bir şey yok. Ve neden sokaklara çıktığımı sorarsanız, o hikâye çok daha uzun.

Kısaca anlatmak gerekirse, 5 Mayıs 2013'te Şapla Çarşısı'nda, Hasina'nın polisinin binlerce insanı vurduğunu, on binlerce kurşunun protestocuların bedenlerini ve uzuvlarını parçaladığını kendi gözlerimle gördüm. O zamanlar çok gençtim; büyük bir acı içindeydim ve tamamen çaresiz hissediyordum. Kimseyi kurtaramadım. Kendim de kan içindeydim. O günden itibaren, ölsem bile, insanları öldürme politikasına karşı konuşmaya devam edeceğime yemin ettim.

Dönüm noktası, “istikrarın” sadece “sessizlik” anlamına geldiğinin farkına varmaktı. Kendi ülkemizde tutsak olacaksak, bari karşı koyan tutsaklar olalım diye düşündük.

Sence bugün sokaklardaki gençlerin ortak duygusu öfke mi, umut mu yoksa korku mu?

Bu bir meydan okuma. Öfke yakıt, umut hedef, korku ise çoktan geride bıraktığımız bir hayalet. Yakın geçmişte Bangladeş'te bir devrim gerçekleşti. Gençler bu devrimi korkuyu yenerek gerçekleştirdiler. Yaklaşık 150 bin kişi yaralandı ve 2 bin kişi hayatını kaybetti. Hiçbir şey gençleri durduramadı. Bu nedenle, bunun korku olduğunu asla söylemeyeceğim. Gençlerin sahip olduğu şey, suça karşı öfke ve güzel bir Bangladeş inşa etme umududur.

Bu hareketin bir merkezi, hiyerarşisi veya görünmez bir lideri var mı?

Hareketimiz bir “hidra”. Onu başsız bırakamazsınız çünkü her öğrenci bir liderdir. Koordinasyonumuz var, ancak satın alınabilecek veya korkutulabilecek bir hiyerarşimiz yok. Liderliği kolektif vicdandır. Bu yüzden bastırılması zordur - kesilecek tek bir kafa yoktur. Her hareketin perde arkasında, çoğu zaman görünmeyen bireyler vardır ve bu hareket de istisna değildir. İhtiyaca bağlı olarak farklı katılım katmanları vardır. Ancak, hareketi yönlendiren tek bir görünmez lider yoktur. İnsanlar kendiliğinden öne çıktı. Ayaklanmanın şehitleri, hareketin arkasındaki merkezi ruh ve ahlaki güç olmaya devam etmektedir.

Gençler tam olarak ne istediklerini biliyorlar mı, yoksa önce seslerini duyurmak mı istiyorlar?

Bangladeşli gençler genel olarak politik olarak bilinçlidir. Sadece yüzlerin değişmesini değil, devlet reformu istiyoruz. Sadece “sesimizi duyurmak” istemenin ötesine geçtik. On yıllardır bizi hayal kırıklığına uğratan kurumların anahtarlarını istiyoruz. Bu nedenle, sesimizi duyurmak ilk talebimiz, çünkü ses olmadan hiçbir reform anlamlı değil. Ne istediklerini ve neden istediklerini kesinlikle anlıyoruz.

Örneğin, 2024 ayaklanmasında gençler, Hasina'nın faşist rejiminin geri çekilmesi için savaştılar. Ne için ve neye karşı savaştıklarını kesinlikle biliyorlardı. Ayaklanmanın başarıya ulaşmasını sağlayan da buydu.

Sokaklara dökülen gençler arasında ideolojik farklılıklar var mı, yoksa onları birleştiren ortak bir talep mi var?

Bu ortak talep, ideolojik ayrılıkları aşıyor. Sokaklar bir erime potası haline geldi. Sekülerler, medrese öğrencileri, milliyetçiler ve sosyalistler omuz omuza duruyor. Farklılıklar var, evet, ama ortak talep adalet, hesap verebilirlik ve korkusuz yaşama hakkı, faşizmin sonu ve halkın yetkisinin yeniden tesis edilmesi tüm ideolojik boşlukları aşan bir köprü.

Geçiş hükümeti sokaklardaki gençler için bir kazanım mı yoksa bir geciktirme taktiği mi?

Birçok genç için bu bir olasılık ama aynı zamanda şüpheyi de temsil ediyor. Kazanım mı yoksa geciktirme mi olacağı, vaatlerine değil, eylemlerine bağlıdır. Zor elde edilmiş bir kazanım, ancak onu dikkatle izliyoruz. Yeni bir çağa köprüdür, ancak bu köprü çok uzun süre sabit kalırsa, bir barikat haline gelir. Gerçek şu ki, birden fazla katman iç içe geçmiş durumda işliyor.

Geçici hükümet. Bazıları gençlerin duygularını ve özlemlerini kabul etmeye ve saygı duymaya istekli görünüyor. Kişisel olarak, Dr. Yunus'un da bunlardan biri olduğuna inanıyorum. Ancak, hükümet içindeki diğer etkili danışmanlar öncelikle kendi çıkarlarını güvence altına almaya odaklanmış görünüyor.

Gençler bu hükümete güveniyor mu? Güvenmiyorlarsa neden?

Güven, yıllarca verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle zedelendi. Gençler yüzlere değil, sistemlere güvenir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, güveni belirleyecek, söylemler değil. Bazılarının niyetine güveniyoruz, ancak eski muhafızlarla dolu olan bürokrasiye güvenmiyoruz. Sistematik reformlara doğru ilerlemezlerse, sokaklar hala burada. Gözlemime göre, Temmuz Ayaklanması'nda sokaklarda olan gençlerin çoğu artık bu hükümete güvenmiyor. Bangladeş'te önemli bir değişim yaratmak için savaştığımız umutlar, özlemler ve hayaller gerçekleşmedi. En azından, ayaklanma sırasında öğrencileri ve sivilleri öldürenler için hızlı bir adalet bekliyorduk. Devlet içinde, sıklıkla “derin devlet” olarak adlandırılan paralel bir güç yapısının varlığının da farkındayız ve bu yapıdan sorumludur.

Bu süreçte ‘devrimin çalınacağı’ korkusu var mı?

Evet. Tarih bize, sokaklar sessizliğe büründükten sonra fedakârlıkların genellikle elitler tarafından ele geçirildiğini öğretiyor. Bu korku insanları tetikte tutuyor. Ancak bu sefer, “hırsızlar” dijital olarak bağlantılı ve fiziksel olarak korkusuz bir nesille karşı karşıya. Tanık olduğumuz şey, hükümet bürokratlarının, siyasi liderlerin, etkili iş insanlarının, medya sahiplerinin ve Hindistan yanlısı çıkar gruplarının yanı sıra ülkenin faşist döneminde fayda sağlayan bazı idari yetkililerin devrimi fiilen ele geçirmesidir.

Sonuç olarak, şimdi üçüncü bir devrim olasılığını düşünüyoruz.

Sokaklarda olmanın gerçek maliyeti nedir? İnsanlar neyi riske atıyor?

Deneyimlerimizden öğrendik ki, talepler yalnızca açıklamalar, köşe yazıları veya konuşmalarla gerçekleştirilemez. Sokaklarda olmanın gerçek bedeli hayat, özgürlük, eğitim, ruh sağlığı ve aile güvenliğidir. İnsanlar tutuklanma, kaybolma ve ölüm riskiyle karşı karşıyadır - varsayımsal olarak değil, her gün. Gelecek neslin kendi yıllarını kaybetmemesi için “hayatımızın en güzel yıllarını” kaybediyoruz. Bangladeş'te siyasi bilinci yüksek genç bir insan için hem ölüm hem de dönüşüm en çok sokaklarda gerçekleşir.

Ailenize “Bugün dışarı çıkıyorum” dediğinizde nasıl hissediyorsunuz?

Asla kolay değil. Aynı anda suçluluk, korku ve kararlılık var. Her veda bir öncekinden daha ağır geliyor. Sokaklara çıkmak bana bir tatmin ve sevinç duygusu veriyor. Ne olursa olsun -iyi ya da kötü- sokaklarda olacağını biliyoruz. Sokak benim evim gibi geliyor. Hem ölümün hem de dönüşümün sokaklarda gerçekleşeceğine inanıyorum.

Şu anda sokaklarda korku kimin tarafında, gençlerin mi yoksa hükümetin mi?

Biz sokaklardan korkmuyoruz. Onlardan korkan hükümettir. Hükümet gençliğin dilini anlamakta başarısız olursa, iktidarda kalma meşruiyetini kaybedecektir. Güç, silahsız vatandaşlardan korktuğunda, bu korku çok şey anlatır.

Hadi kimdi? Onu “lider” yapan neydi?

Hadi genç bir şair, yazar, aktivist ve kültür çalışanıydı. Temmuz ayaklanmasının kilit isimlerinden biriydi. Bangladeş'teki sıradan insanların hissettiklerini ama ifade edemediklerini dile getirirdi.

Hadi, unvanıyla lider değildi. Cesaretiyle lider oldu. Sessizliğin daha güvenli olduğu zamanlarda konuştu, başkalarının tereddüt ettiği yerlerde durdu ve en büyük bedeli ödedi. Hindistan saldırganlığına karşı konuşarak, liderlik ona hırsla değil, koşullar tarafından dayatıldı.

Hadi vurulduğu anda ve sonrasında gençlerin zihninde ne değişti?

Hadi düştüğünde, hareket bir “protesto” olmaktan çıktı ve bir anlaşmaya dönüştü. Bir protestocuyla pazarlık edebilirsiniz, ancak bir şehidin kanıyla pazarlık edemezsiniz. Devletin onu koruyamaması ciddi soruları gündeme getirdi. Ölümü, meselenin ciddiyetini ortaya koydu: Artık mesele sadece reform değil, hayatta kalma ve onur meselesiydi. İnsanlar Hindistan'ın hegemonyasına, faşizmine ve kültürel saldırganlığına karşı daha açık bir şekilde konuşmaya başladılar. Ve böylece, Z kuşağı ve Alfa kuşağı Hadi'yi liderleri olarak benimsedi.

Hadi'nin ölümü hareketi nereye taşıdı?

Hadi'nin ölümü hareketi önemli ölçüde hızlandırdı. Vizyonundan ilham alan kültür merkezleri ülkenin farklı bölgelerinde ortaya çıkıyor ve “Hadi” adı cesaretin sembolü haline geldi. Bana göre, şehit Hadi, hayattayken olduğundan bin kat daha güçlü. Kararlılığı derinleştirdi, katılımı genişletti ve kederi kolektif sorumluluğa dönüştürdü.

Dünya, Bangladeş'te olup bitenlerin yeterince farkında mı? Müslüman ülkeler nasıl tepki veriyor?

Hayır. Dünya, gerçekliğin tamamını değil, parçalarını görüyor. Müslüman ülkeler sessizlikle veya sembolik bir endişeyle karşılık veriyor, ahlaki sorumluluktan ziyade diplomasiye öncelik veriyorlar. Kardeşlerimizden daha fazlasını bekliyorduk, ancak gerçek müttefiklerimizin yanımızda duran insanlar olduğunu öğrendik.

Ülkedeki medya büyük ölçüde Hindistan'dan etkileniyor. Hadi'nin mücadelesi Hindistan'ın saldırganlığına karşıydı, bu da medyanın onun davasına ilgisizliğini açıklıyor. Bangladeş içindeki Hindistan yanlısı medya kuruluşları bile Hadi'ye hak ettiği tanınmayı vermedi. Facebook, Bangladeş'teki en popüler sosyal medya platformu ve o da büyük ölçüde Hindistan yetkililerinden etkileniyor.

Uluslararası medyanın ve hükümetlerin sessizliğini nasıl yorumluyorsunuz?

“Seçici ahlak” olarak tanımlıyorum. Sessizlik tarafsızlık değildir; güçlüleri kayıran bir tutumdur. Dünya, öğrencilerin katledilmesi konusunda sessiz kaldığında, daha sonra bize “demokrasi” hakkında ders verme hakkını kaybeder.

Şu anda dünyaya sadece bir cümle söyleme şansınız olsaydı, ne derdiniz?

Adaletsizliği adıyla anmadan önce ölü sayısının artmasını beklemeyin. Aksi takdirde, özgür olmak için sizden izin istemiyoruz; zaten özgür olduğumuzu bildiriyoruz diyebiliriz.

Bu hareket başarısız olursa ne olur?

Başarısız olursak, Bangladeş hayallerin mezarlığı olur. Ama başarısızlık ancak durursak mümkün. “Hayat kazanmakla ilgili değil; mücadelenin kendisi hayattır” diye inanıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu hareket nesilden nesle devam edecek.

Başarılı olursa, gençler için en büyük sınav ne olacak?

Direnişi sorumlu yönetime dönüştürmek ve direndikleri şeye dönüşmeyi reddetmek. Reformu hayata geçirmek ve “Temmuz Ruhu’nu” canlı tutmak gençler için en büyük sınav.

Bugün sokaklarda olmayan ama izleyen genç bir Bangladeşliye ne derdiniz?

Sessizliğiniz anlaşılabilir. Ama unutmayın, biz her şeyi riske atarken, tarih sizin ne yaptığınızı soracaktır.

Adnan (solda) ile Bengal yeni yıl kutlamalarında.

Bu süreçte en çok neyi kaybettiniz?

Huzurumu ve devletin vatandaşlarını koruduğu yanılsamasını kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Artık gün batımına bakarken, bir daha asla gün batımını göremeyecek arkadaşlarımı düşünmeden edemiyorum.

Hiç “Vazgeçmeliyim” diye düşündünüz mü?

Hayır, asla. Oğlunu kaybeden bir annenin gözlerini görünce, vazgeçmek ikinci bir cinayet gibi geliyor. Hiç vazgeçmeyi düşünmedim. Aksine, hareketi yoğunlaştırma ihtiyacı hissettim. Beni daha çok rahatsız eden şey, özlemlerimiz ile mevcut kapasitemiz arasındaki uçurum. Ama zamanla daha yetenekli hale geleceğiz. Bir gün, bu ülkeyi adalet ve eşitlik ilkelerine dayanarak yönetecek kadar güçlü olacağız.

Tüm bunlar bittiğinde nasıl bir Bangladeş hayal ediyorsunuz?

Polisin tahtı değil, halkı koruduğu bir Bangladeş. Geleceğinizi siyasi soy ağacınızın değil, liyakatinizin belirlediği bir ülke. Fikrimizi tartışırken ölmeden özgürce fikir ayrılığı yaşayabileceğimiz bir yuva. Hiçbir annenin gece kapı çalınmasından korkmadığı, hiçbir öğrencinin konuşmaktan çekinmediği ve hiçbir canın iktidardan daha ucuz olmadığı bir Bangladeş. Adalet, haysiyet ve sesini duyurma hakkı için.