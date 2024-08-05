Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolar: Başbakan konutundan ayrıldı

Bangladeş'te günlerdir süren hükümet karşıtı protestoların ardından halkın istifa etmesini istediği Başbakanı Şeyh Hasina, askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçti.

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği bildirildi.

Ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protesto gösterileri yükselirken, İçişleri Bakanlığı olayları kontrol altına alabilmek için ülkede 'süresiz' sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilan etti, ancak başarılı olamadı.

Binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada can kaybı 99'a yükselmişti.

Şeyh Hasina - Bangladeş Başbakanı / Fotoğraf: DepoPhotos

ÜLKEDEKİ "KAMUDA KONYENJAN KARARI" PROTESTOLARI

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydedilmişti.