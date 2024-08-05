Bangladeş'teki hükümet karşıtı protestolar: Göstericiler Başbakanın konutunu bastı

Bangladeş'te günlerdir süren hükümet karşıtı protestoların ardından göstericiler Başbakanı Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Hint basınında yer alan haberlere göre Başbakanın askeri helikopterle Hindistan'a indiği söyleniyor. Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi.

Yerel basın ve BBC'nin haberine göre binlerce kişi, Başbakan Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutuna girdi.

Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana eşliğinde askeri helikopterle "daha güvenli bir yere" geçtiği bildirildi.

Öte yandan, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman'ın siyasi parti liderleriyle toplantı yaptığı kaydediliyor.

Şeyh Hasina - Bangladeş Başbakanı / Fotoğraf: DepoPhotos

GEÇİCİ HÜKÜMET KURULACAK

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.

Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.

Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yapmayı taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.

General Waker-Uz-Zaman ayrıca Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümünden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden bir açıklama yayımlamaya çağırdı.

ŞEYH HASİNA'NIN KONUTUNDAN EŞYALAR ÇIKARILDI

Başkentteki protestolar sürerken Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu basan göstericilerin içerideki eşyaları dışarı çıkardıkları görüldü.

Medyada yer verilen görsellerde göstericilerin resmi konuttan Başbakan'ın sandalye ve koltuk gibi eşyalarını çıkartmaları dikkati çekti.

Yerel basında yer alan haberlere göre hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Avami Birliği Partisinin başkent Dakka'daki binasını ateşe verdi.

BANGLADEŞ'TE KUTLAMA, HİSDİSTAN'DA 'YÜKSEK ALARM'

Bu arada Hint basınında konutundan ayrılan Hasina'nın kız kardeşi Şeyh Rehana ile askeri helikopterle Hindistan'a indiği yönünde haberler yer aldı.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi hükümetinin de Bangladeş sınırında "yüksek alarm" durumu ilan ettiği duyuruldu.

Bangladeş'te ordunun açıklamasının ardından başkent Dakka'da göstericilerin "coşkulu kutlamalar" yaptığı kaydedildi.

99 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ülkenin birçok bölgesinde hükümet karşıtı protesto gösterileri yükselirken, İçişleri Bakanlığı olayları kontrol altına alabilmek için ülkede 'süresiz' sokağa çıkma yasağı ve resmi tatil ilan etti, ancak başarılı olamadı.

Binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada can kaybı 99'a yükselmişti.

ÜLKEDEKİ "KAMUDA KONYENJAN KARARI" PROTESTOLARI

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, söz konusu protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtirken, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı kaydedilmişti.