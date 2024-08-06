Bangladeş'teki protestolarda son iki günde 231 kişi öldü

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda son iki günde 231 kişi öldü. Olaylarda dün yaşamını yitirenlerin sayısı 135 oldu.

Bangladeş'te, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan ve Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifasıyla sonuçlanan protestolarda çıkan olaylarda son iki günde 231 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Şeyh Hasina'nın resmi konutunu terk etmesi ve ordunun, "geçiş hükümeti kurulacağını" açıklamasına rağmen ülke genelinde devam eden olaylarda dün 135 kişi öldü.

Olaylarının en yoğun yaşandığı başkent Dhaka'da dün 78 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de polisin ateş açması, gruplar arasındaki çatışma ve yağmalama olayları sırasında yaralandı.

Farklı hastanelerden yapılan açıklamalarda, pazar günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'in neredeyse tüm eyaletlerine sıçrayan olaylarda, birçok resmi bina ateşe verilirken, protestocuların Şerpur kentinde ele geçirdiği hapishaneden 500'ü aşkın mahkumun firar ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan oranlarını indirmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Olaylar artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina 5 Ağustos’ta resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.