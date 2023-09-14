Bangladeş’te çarşıda yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü

Bangladeş’te bir çarşıda çıkan yangında yüzlerce dükkan küle döndü.

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki bir çarşıda gece saatlerinde yangın çıktı. Çarşıdaki dükkanlarda çok fazla yanıcı madde bulunması nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Yüzlerce dükkanın küle döndüğü yangın, itfaiye ekipleri ve askerler tarafından yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, elektrik arızası nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Nisan ayında Dakka’da giysi satılan bir çarşıda çıkan yangında en az 5 bin dükkan küle dönmüştü.



